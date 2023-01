Procès des attentats à Bruxelles : le chef d'enquête dévoile comment Krayem, Abrini et Bayingana Muhirwa ont pu être arrêtés

L'ensemble des numéros précités seront placés sur écoute, sans véritables avancées hormis un appel entre Hervé Bayingana Muhirwa et son cousin, durant lequel l'accusé demande à ce dernier de lui amener un sac à dos. Au vu de ces éléments, le domicile de Hervé Bayingana Muhirwa est placé sous surveillance. Les enquêteurs notent les allées et venues du résident des lieux. Celui-ci est observé en compagnie de Bilal El Makhoukhi et d'un autre homme, identifié plus tard comme étant Osama Krayem. Le 8 avril, ce dernier quitte la rue du Tivoli en voiture avec son logeur. Les deux hommes seront interpellés à 11h30 sans opposer de résistance. Bilal El Makhoukhi sera arrêté plus tard dans la journée, à 20h50, lors de la perquisition de son domicile.

Un homme ressemblant à Mohamed Abrini est également repéré le 7 avril par les enquêteurs, alors qu'il sonne au n°33 de rue du Tivoli sans que personne ne vienne ouvrir. Une investigation est alors menée pour localiser ses éventuels contacts dans le quartier "maritime" de Molenbeek. Un cousin éloigné est identifié et mis sous observation dès le lendemain. Durant la journée, il est repéré à Anderlecht au square Albert 1er, où il entre en contact avec Mohamed Abrini. Cet accusé sera intercepté sur place à 16h01. Interrogé, le cousin expliquera qu'Abrini lui avait demandé de l'aide, mais qu'il comptait couper les ponts après cette rencontre au square.