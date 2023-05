Procès des attentats à Bruxelles : le chauffeur de taxi des kamikazes de Zaventem et des connaissances des accusés étaient à la barre ce mardi

Le chauffeur de taxi qui a conduit Mohamed Abrini et les deux kamikazes de Zaventem à l’aéroport le 22 mars 2016 est venu témoigner mardi devant la cour d’assises de Bruxelles. Un ex-collègue d’Ali El Haddad Asufi ainsi que deux connaissances de Bilal El Makhoukhi sont également venus évoquer leurs souvenirs des accusés.

"J’ai rencontré Ali quand on a travaillé ensemble dans une société de catering à l’aéroport de Zaventem", a raconté un ancien collègue d’Ali El Haddad Asufi pour débuter la journée. "On s’entendait bien, il n’y avait jamais de problème avec lui. Je me souviens de beaucoup d’humour, c’était quelqu’un avec qui on rigolait énormément."

Selon le témoin, son collègue désormais accusé ne montrait aucun signe de radicalisation. Les deux hommes sont restés en contact sur WhatsApp et ont encore communiqué le jour des attentats, juste avant les explosions. Interrogé sur la teneur de ces messages, dans lesquels l’homme reproche notamment à Ali El Haddad Asufi d’avoir "disparu", de "ne plus répondre aux messages" depuis que Salah Abdeslam a été arrêté, le témoin a assuré que c’était sur le ton de l’humour, du second degré. "Pour plaisanter, on disait parfois l’inverse de ce qu’on pensait. Il suffit d’écouter les vocaux, vous allez comprendre." Une proposition qui n’est pas tombée dans l’oreille d’une sourde puisque l’une des jurées suppléantes a demandé à pouvoir écouter ces audios.