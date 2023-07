Procès des attentats à Bruxelles : la défense d’Abrini s’étonne de la motivation pour certains accusés

Me Michel Degrève, avocat de Smail Farisi, a affirmé que "Justice a été rendue". "Cela fait sept ans que mon client veut mettre fin à son calvaire, et aujourd’hui il peut enfin aller de l’avant. On est très contents du résultat", a-t-il affirmé.

Smail Farisi a été acquitté mardi par le jury de la cour d’assises de Bruxelles de tous les chefs d’accusation qui planaient sur lui.

"C’est un immense soulagement", a lancé Me Degrève, rappelant que son client avait été précédemment poursuivi dans le cadre du procès des attentats de Paris, avant d’être blanchi également.

"Ce verdict est une gifle monumentale pour le parquet fédéral", a-t-il ajouté, paraphrasant son ex-confrère pénaliste bruxellois Sébastien Courtoy, retrouvé mort à son domicile en février dernier alors qu’il assurait la défense de Smail Farisi.

"D’ailleurs, cet acquittement, on le doit aussi à Me Courtoy, à qui j’aimerais rendre hommage", a insisté le conseil. "Son travail a été phénoménal, exceptionnel et c’était probablement l’un des plus grands avocats qu’ait connu ce pays."