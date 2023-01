Procès des attentats à Bruxelles : la cour découvre la "caverne d’Ali Baba" rue Max Roos

La visite en images de l’habitation permet de remarquer, entre autres, des bacs contenant du TATP, une vingtaine de bidons d’acétone et d’acide sulfurique, des emballages divers, deux autres sacs de voyage à roulettes comme ceux utilisés par les kamikazes et l’accusé Abrini à Zaventem, des boulons, des gants de cuisine, des lunettes de protection, deux drapeaux du groupe terroriste Etat islamique, des petits radiateurs probablement utilisés pour faire sécher le TATP mais aussi du flamigel et des emballages de pansements et sparadraps.

Les traces ADN et les empreintes digitales de la cellule "Zaventem" (Najim Laachraoui, Ibrahim El Bakraoui et Mohamed Abrini), mais aussi celles des autres accusés en détention ont été identifiées dans l’appartement, à l’exception de celles de Salah Abdeslam. L’ADN d’Hervé Bayingana Muhirwa est retrouvé sur un coton-tige dans un sac-poubelle ; celui d’Ali El Haddad Asufi sur un gobelet en plastique.

Osama Krayem apparaît aussi régulièrement dans les résultats, ses empreintes étant retrouvées sur un écran de télévision ou une boîte de thé. Celui de Sofien Ayari est découvert sur un sac à dos. L’ADN de Bilal El Makhoukhi est, quant à lui, retrouvé sur un noyau de datte dans la poubelle de la cuisine.

Dans l’entrée de l’appartement : une carabine qui présente des traces d’un certain Ahmad Al Mohammad, l’un des kamikazes du Stade de France. Celui-ci étant décédé le 13 novembre 2015 à Paris, cela met en évidence le fait que les traces ADN voyagent avec les objets.