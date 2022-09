Procès des attentats à Bruxelles : la chambre des mises devra aussi examiner la demande de libération de Smaïl Farisi

La chambre des mises en accusation de Bruxelles devra se pencher dans la semaine sur la demande de libération d’Ibrahim Farisi, mais examiner aussi celle de son frère Smaïl Farisi, a souligné lundi soir le conseil de ce dernier, Me Sébastien Courtoy, à l’issue de l’audience préliminaire devant la cour d'assises de Bruxelles pour le procès des attentats du 22 mars 2016.

L’avocat d’Ibrahim Farisi, Me Xavier Carrette, avait adressé sa propre requête à la cour d'assises, mais cette dernière l’avait renvoyé vers la chambre des mises en accusation. Me Courtoy a dès lors emboîté le pas à son confrère et a introduit une demande de libération pour son client devant la chambre des mises.