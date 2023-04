Procès des attentats à Bruxelles : l'ADN des accusés au cœur de l'audience de ce lundi

La majeure partie de la journée de lundi a été consacrée à la présentation des résultats ADN dans le dossier des attentats du 22 mars 2016. Un exposé technique étayé par les explications précises d'experts issus, notamment, de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC).

Les résultats ADN présentés lundi se concentraient sur les planques occupées par les accusés à la rue de Tivoli (Laeken), la rue Max Roos (Schaerbeek) et l'avenue des Casernes (Etterbeek). Le taxi dans lequel le commando terroriste s'est rendu à l'aéroport de Zaventem a également été passé au peigne fin.

Les intervenants ont rappelé les méthodes employées dans leurs analyses, précisant notamment que les résultats ADN sont exprimés sous forme de probabilités et non sous forme d'une réponse binaire "oui"/"non". "Le but d'une analyse ADN est de réaliser une comparaison entre le profil génétique d'une personne et le profil génétique de traces retrouvées. Elle amène ou non une correspondance entre les deux", ont synthétisé les experts.

Ils ont en outre insisté sur les limites de ces analyses ADN dont la qualité dépend de nombreux facteurs tel que l'environnement de conservation d'une empreinte ADN ou la "qualité" du donneur. Les profils mixtes (ADN de plusieurs personnes mélangés) génèrent également plusieurs difficultés. Il est par exemple très compliqué d'analyser des échantillons mixtes de plus de trois individus, en raison de la probabilité de trouver des correspondances "par chance". Un calcul de probabilité doit d'ailleurs accompagner chaque résultat afin d'évaluer le risque de retrouver l'ADN de quelqu'un n'ayant aucun rapport avec le profil analysé.

Les experts ont d'ailleurs mentionné le fait qu'il leur avait été demandé de travailler dans l'urgence dans ce dossier et que, ce faisant, ils avaient rendu des rapports intermédiaires faisant fi des calculs statistiques. L'absence de ceux-ci a notamment poussé les enquêteurs à confronter Bilal El Makhoukhi à certaines traces ADN dont il a nié être l'auteur. Ce n'est que grâce aux rapports finaux de l'INCC, qui incluaient lesdits calculs, que l'accusé a définitivement pu être dissocié de certaines de ces traces.