Les questions ont rapidement glissé vers les mesures de sécurité en vigueur au sein de l'entreprise et de l'aéroport. À la défense d'Ali El Haddad Asufi, Mes Jonathan De Taye et Jean-Christophe De Block ont alors échafaudé, au fil de leurs questions, plusieurs scénarios dans lesquels un chauffeur de la société ferait entrer tantôt une grenade, tantôt des complices dans l'aéroport via la remorque du camion, en rusant pour contourner la problématique du scellé.

Des hypothèses "plausibles", selon les deux témoins, qui ont toutefois rappelé que le site de l'entreprise était grillagé, entouré de barbelés et sous vidéosurveillance. "Ce que nous défendons, c'est que si M. El Haddad était le 'frère de l'aéroport', il aurait eu tout le loisir d'agir lui-même", a conclu assez vivement Me De Taye.