Procès des attentats à Bruxelles : des victimes "abandonnées par l’État" et affaiblies pour débuter le procès selon Life4Brussels

Beaucoup ne savaient pas qu'ils pouvaient contester le rapport d'assurance "ou pensent qu'il suffit de se constituer partie civile pour recevoir de l'aide. D'autres ignorent que leur assureur en cas d'accident de travail n'est pas le seul intervenant possible", a poursuivi le collectif. "Quand elles viennent finalement frapper à notre porte, ils s'entendent dire que les délais sont écoulés."

Pour ces avocats, l'État ne s'est pas montré assez proactif dans l'identification des victimes et pour guider celles-ci dans le labyrinthe procédurier. Beaucoup a été fait sur le plan sécuritaire mais trop peu de choses ont été entreprises pour les victimes, estiment-ils.

La constitution d'un fonds de soutien aux victimes des attentats de Bruxelles, alimenté par l'État, n'est pas non plus sur la table. Elle n'apparaît pas même dans le projet de loi du ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS), dénonce Life4Brussels. Les victimes exigent en effet un fonds d'indemnisation géré par l'État belge - "car le terrorisme, c'est une attaque contre l'État" rappelait mercredi l'avocat Nicolas Estienne au nom de l'association V-Europe -, alors que le projet du ministre socialiste se cantonne à une coopération avec les assureurs. Or ces derniers cherchent généralement à payer le moins possible, rappelait en substance l'avocat.