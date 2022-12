Procès des attentats à Bruxelles : des accusés citent les ministres de la Justice et de l'Intérieur en référé

Les sept accusés détenus du procès des attentats de Bruxelles, à savoir Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhouki et Hervé Bayingana Muhirwa, intentent une action en référé contre l'État Belge et plus particulièrement contre le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden à propos des conditions dans lesquelles ils sont chaque jour amenés au Justitia où se déroule leur procès en assises, ont indiqué à Belga les avocats des accusés, confirmant une information publiée par L'Avenir.

Une procédure en référé est une procédure rapide menée lorsqu’une décision doit être prise en urgence. Cette décision est provisoire et a vocation à empêcher qu'une situation illicite ne s’installe dans le temps et n’entraine des conséquences dommageables pour les parties.