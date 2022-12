Procès des attentats à Bruxelles : des accusés citent le ministre de la Justice en référé

Une première audience devrait avoir lieu lundi. Les avocats ont réclamé la présence de leurs clients. Le lieu de cette audience n'est pas encore connu. Les accusés se plaignent depuis le début du procès de leurs conditions de transfert. Me Vincent Lurquin, qui défend l'accusé Hervé Bayingana Muhirwa, dénonçait lundi en particulier des fouilles à nu systématiques ainsi que la diffusion de musique "tonitruante" et l'aveuglement des accusés dans le but, selon lui, de les "désorienter". À plusieurs reprises, les accusés détenus ont quitté la salle d'audience, en signe de protestation, et ont menacé de ne pas s'exprimer si rien ne change. En coulisses, une concertation avait déjà lieu entre les différentes parties concernées, dont les avocats des accusés et la police fédérale, mais les négociations n'ont apparemment pas abouti à une solution acceptable pour tous.