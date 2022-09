Procès des attentats à Bruxelles : au moins la constitution du jury aurait lieu le 10 octobre

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles, Laurence Massart, a annoncé, jeudi en milieu de matinée, qu’elle répondra au courrier, envoyé par le SPF Justice, qui annonce que le démantèlement des boxes des accusés et leur reconstruction ne pourront pas être achevés pour le 10 octobre, date de la constitution du jury. La magistrate a affirmé qu’elle demandera au SPF Justice si l’audience de tirage au sort des jurés pourra se tenir avec les accusés placés hors des boxes et entourés de policiers, avec ensuite un report de quelques semaines pour le début des débats.

La seconde option, moins favorable, que Laurence Massart entend proposer, est de fixer de nouvelles dates, le plus tôt possible, pour les deux audiences, celle de constitution du jury et celle du commencement des débats. Cette autre solution présente cependant l’inconvénient que la cour d’assises devra re-citer les quelque 600 candidats-jurés qui sont déjà convoqués pour le 10 octobre.

La présidente de la cour avait ordonné vendredi que les boxes, individuels et fermés, des accusés soient démontés, car ils entravent les droits de la défense sur plusieurs aspects. Elle a laissé à l’appréciation du SPF Justice le soin de décider comment réaménager ces boxes.