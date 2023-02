Procès des attentats à Bruxelles : Ali El Haddad Asufi refuse de répondre à une question et préfère attendre l’interrogatoire

L’accusé Ali El Haddad Asufi a refusé jeudi de répondre à une question de la présidente de la cour d’assises chargée de juger les attentats à Bruxelles du 22 mars 2016. Son avocat, Me Jonathan De Taye, lui a en effet recommandé de ne s’exprimer qu’au moment de l’interrogatoire des accusés, a-t-il expliqué.

Depuis le début de l’exposé des enquêteurs et des juges d’instruction, les avocats de la défense n’ont de cesse de déplorer qu’ils ne pourront poser leurs questions qu’une fois que l’ensemble de l’enquête aura été présentée. Plus d’un mois d’audiences se sera écoulé entre-temps. Lors de l’audience de jeudi, la présidente de la cour a souhaité poser une question à l’accusé Ali El Haddad Asufi relative à une conversation téléphonique qu’il avait eue le 14 novembre 2015 avec une enfant de huit ans appelé "Imrane" et où il lui demande si elle est allée à l’école avec "Yahya". Or ce dernier prénom coranique correspond au nom de guerre de l’accusé Mohamed Abrini, "l’homme au chapeau".

Laurence Massart se demande s’il n’y a pas eu une instrumentalisation de cette petite fille et a expliqué envisager un devoir d’enquête pour faire analyser cette conversation. La juge d’instruction Berta Bernardo Mendez lui a précisé que la voix sur l’enregistrement était bien celle d’une petite fille. La présidente de la cour a alors posé la question directement à Ali El Haddad Asufi.

L’accusé a refusé d’y apporter une réponse. Il a expliqué que son avocat lui avait conseillé de ne pas répondre aux questions et d’attendre l’interrogatoire des accusés. "Je pose des questions quand je veux ! Ce n’est pas votre avocat qui décide", a rétorqué Laurence Massart, disant à Ali El Haddad Asufi qu’il pouvait faire usage de son droit au silence s’il le souhaitait. Ce qu’il a fait.