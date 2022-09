Procès des attentats à Bruxelles : Ali El Haddad Asufi peut être poursuivi deux fois pour son implication dans les attentats, en France et en Belgique

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles a établi, vendredi après-midi, qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des poursuites concernant Ali El Haddad Asufi au procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016.

Le conseil de ce dernier, Me Jonathan De Taye, avait plaidé l’irrecevabilité des poursuites sur base du principe de "non bis in idem", soit le fait de ne pas pouvoir être poursuivi pénalement pour de mêmes faits, rappelant que son client avait été jugé à Paris, en juin dernier, dans le dossier des attentats du 13 novembre 2015.

Son rôle dans les attentats

Ali El Haddad Asufiest un ami proche d’Ibrahim El Bakraoui, il lui rend visite à de nombreuses reprises et notamment dans les mois qui précèdent les attaques de Paris et Bruxelles.