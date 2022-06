Procès de la catastrophe ferroviaire de Morlanwelz : le jugement est attendu le 17 octobre prochain

Ce jeudi matin, c'était au tour des plaidoiries des parties civiles ainsi que le réquisitoire du Ministère public.

Selon les parties civiles, Infrabel et la SNCB auraient dû prévoir que ce genre de situation pouvait se produire. "Dans un premier temps, commente Me Nathan Radelet, il y a un défaut technique mais qui, selon nous, si le personnel avait été correctement formé sur les mesures à prendre et l'analyse des risques, l'accident aurait pu être évité (malgré ce défaut technique)."

Du côté d'Infrabel, on réfute tout défaut de prévoyance. "Jamais la SNCB n'a attiré l'attention sur ce risque-là. Personne ne l'a envisagé, a déclaré Me Laurent Kennes. Le professionnel qui pouvait se rendre compte qu'il y avait bien un risque à la fois de désaccouplement et de défaillance du système de freinage automatique, c'était la SNCB ! Or, la SNCB n'a jamais alerté Infrabel sur ce danger là. Et Infrabel n'a pas pris la mesure de ce risque qui n'était jamais survenu auparavant."