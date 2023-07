Procès "Air cocaïne": des peines de trois ans avec sursis à douze ans de prison ferme

Le tribunal correctionnel de Liège a rendu, lundi, son jugement concernant les dix prévenus de l’affaire "Air cocaïne", qui concernait un trafic international de stupéfiants transitant par l’aéroport de Bierset (Grâce-Hollogne, province de Liège). Les peines vont de trois ans de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la durée de la détention préventive à douze ans de prison ferme.

Entre septembre et décembre 2021, la police avait remarqué des mouvements étranges à l’aéroport de Bierset, avec des allées et venues de véhicules emportant des caisses non contrôlées par la police ou la douane. Ces mouvements se déroulaient la nuit à l’occasion de déchargements d’avions de fret en provenance de Colombie, du Mexique ou du Panama.

Parmi les prévenus se trouvent un superviseur et des ex-employés de sociétés sous-traitantes travaillant au déchargement des avions à Liege Airport.

Le parquet avait requis des peines allant de 30 mois à 13 ans d’emprisonnement contre les prévenus, qui ont tous contesté les faits et insisté sur la manière dont l’enquête a été menée exclusivement à charge.

Lundi matin, le tribunal a condamné le dirigeant de l’organisation à douze ans de prison et une confiscation par équivalent d’un total de près d’un million d’euros.

Deux prévenus ont été reconnus comme étant les bras droits du principal accusé. Ils ont tous les deux été condamnés à huit ans de prison ferme et près de 200.000 euros de confiscation chacun.

Un des prévenus est condamné à quatre ans de prison avec sursis probatoire de trois ans pour ce qui excède la détention préventive. Plusieurs milliers d’euros ont également été saisis. Trois prévenus de la société Swissport ont, eux, écopé de trois ans de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la préventive. Enfin, trois personnes ont été acquittées au bénéfice du doute.