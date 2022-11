“Problemos” : une comédie irrévérencieuse de et avec Éric Judor à voir sur Tipik

Après avoir formé un duo comique grandement apprécié, Éric Judor et Ramzy Bedia ont chacun tiré leur épingle du jeu dans leur carrière respective, principalement dans la comédie. Le premier surtout a su se distinguer avec le roman-photo "Guacamole", sa série "Platane" et ses quelques passages à la réalisation comme son dernier film, "Problemos". Pour celui-ci, il a pu compter sur le talent au scénario de Noé Debré (derrière entre autres "Le fidèle" et "Le brio") mais également sur la comédienne Blanche Gardin, devenue une figure centrale de l’humour française en quelques années et également présente devant la caméra.