Problèmes de vue : retrouver le plaisir de lire est possible

La Ligue Braille a mis sur pied une opération appelée "Je lis pour toi". Des amateurs lisent et enregistrent des textes à destination des malvoyants.

Cela peut paraître étonnant. Quand on pense personne malvoyante, on pense d’abord à la lecture en braille. Mais aujourd’hui, la plupart des malvoyants le sont devenus à l’âge adulte. Et apprendre le braille à cet âge devient très compliqué.

D’autres projets existent. Tour d’horizon avec Michel Dufranne