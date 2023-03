Problèmes de visa, joueurs engagés pour un match... Le petit poucet haïtien du Violette AC s'en sort par miracle et élimine l'ogre américain d'Austin FC

C'est un exploit monumental qu'a réalisé le club haïtien du Violette AC en éliminant au stade des huitièmes de finale de la Concacaf Champions League l'Austin FC, le club américain qui a terminé à la deuxième place de la MLS en 2022.

La victoire 3-0 des Haïtiens à l'aller était déjà un authentique exploit : Le Vieux Tigre, le surnom donné au club, n'avait plus joué de match officiel depuis plusieurs mois et avait dû se rendre en République dominicaine pour disputer cette rencontre "à domicile". Cela ne les avait pas empêchés de s'imposer largement face aux Texans, qui avaient envoyé leur équipe B. Mal leur en a pris...

Au retour, le Violette Athletic Club s'apprêtait à souffrir face à l'équipe A d'Austin. Et pour cause : plusieurs joueurs importants de l'équipe n'ont pas pu se rendre aux Etats-Unis faute de visa, et plusieurs joueurs libres déjà présents sur le sol américain ont été engagés pour l'occasion, précise le journaliste Clément Bernet sur les réseaux sociaux.

Malgré ces conditions très compliquées, l'équipe haïtienne a tenu bon : seuls deux des... 35 tirs au but américains ont fait mouche, et le Violette AC a arraché une qualification historique pour les quarts de finale de la Concacaf Champions League.