Problèmes de livraison, prix incorrect, défaut de fabrication… Que faire en cas de conflit avec une entreprise ?

Plusieurs organismes de médiation peuvent vous aider avant de passer par la case justice. Mais d’abord, il faut se poser deux questions : l’entreprise est-elle belge ? A quel secteur l’entreprise appartient-elle (énergie, télécommunications, commerce, voyage…) ?

Si l’entreprise est belge, vous pouvez vous tourner vers 2 services : la plateforme Belmed du SPF Economie (attention, c’est parfois payant) ou le Service de Médiation pour le Consommateur. La bonne nouvelle, c’est que ce deuxième service est gratuit. Soit il résoudra lui-même le conflit, soit il transmettra la plainte à un organisme sectoriel. Par exemple, en cas de soucis avec votre fournisseur d’électricité, le Service de Médiation de l’Energie pourra s’en charger. Vous pouvez aussi contacter directement les médiateurs ou ombudsman du secteur qualifié.

Dans le cas où l’entreprise n’est pas belge mais européenne, vous avez deux possibilités. Vous pouvez passer par le Centre Européen des consommateurs. L’autre possibilité concerne les achats effectués sur Internet. Pour ce type d’achats, il existe la plateforme de règlement en ligne des litiges de la Commission européenne.

Si aucune de ces solutions n’aboutit, il y a bien évidemment l’option plus lente et plus coûteuse des cours et tribunaux.