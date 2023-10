"Problème de voix récurrent" : Gérald de Palmas annonce mettre fin à sa carrière de chanteur

Le prochain album de Gérald de Palmas Sous un soleil de plomb, qui sortira le 10 novembre, sera le dernier de sa carrière. C’est ce qu’annonce le chanteur sur ses réseaux sociaux, en raison d’un problème de voix récurrent.

C’est depuis son île de Guadeloupe que l’artiste de 55 ans annonce la nouvelle : "un problème de voix récurrent m’empêche d’avoir une voix constante. Pour l’enregistrement, ce n’est pas gênant, en revanche pour les concerts et la promo c’est assez invivable. Je me vois contraint d’arrêter ma carrière, en tout cas sous cette forme."

S’il ne s’interdit pas de quand même "travailler pour d’autres, ni d’enregistrer éventuellement un truc de temps en temps", Gérald de Palmas ne se produira donc plus sur scène. Il a tenu à remercier ses fans pour leur soutien pendant plus de 30 ans : "tout va bien, je suis content de ma carrière. J’ai eu une chouette carrière", conclut-il.

J’y ai mis beaucoup d’énergie et le plus d’amour possible.