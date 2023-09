Problème de confiance, absence d'un maitre à jouer, individualisme : les lacunes du Standard analysées dans La Tribune

Et Swann Borsellino d'embrayer sur l'individualisme de certains : "Les joueurs se sont frustrés petit à petit. Le Standard a recruté, en fin de mercato, des joueurs qui ont du talent sur les un-contre-un, pour éliminer des hommes. C’était déjà le cas de Balikwisha, qui était là. Ce sont aussi des éléments qui privilégient deux ou trois, voire davantage, de touches de balle alors qu’ils ont besoin de joueurs qui savent évoluer en une ou deux touches, vers l’avant afin de déstabiliser l’adversaire. Sinon, vous pourrez tenter tous les dribbles du monde, vous ne serez pas dangereux. Le système proposé par Carl Hoefkens et les qualités de vitesse et de percussion des Liégeois, c’est un jeu qui ne peut pas se jouer sans un vrai maitre à jouer. Pas forcément un dix, mais quelqu’un qui a un pied. C’est ce qui fait défaut dans l’effectif aujourd’hui."

"Je ne dirais pas que c’était un bon match des Liégeois. Ils ne pouvaient pas plus mal continuer que les 10-15 premières minutes. Il y a des progrès, mais il y a un problème de confiance malgré l’arrivée tardive de joueurs. Ils pourraient prendre confiance au fur et à mesure. Si le Standard continue d’avoir des difficultés à marquer, ça risque d’être compliqué. On connait la pression dans ce club, ça commence à gronder du côté des supporters. Ca ne va pas les aider à s’apaiser pour développer un beau jeu. La présence d’Alzate peut évidemment changer énormément de choses", analyse pour sa part Cécile De Gernier.