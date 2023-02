Probable départ de Noël Le Graët de la FFF : "Ce sera un jour historique pour le football français"

Ce mardi, le football français s’apprête à vivre une journée historique puisque le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët devrait démissionner après toutes les accusations dont il fait l’objet. Rien ne va non plus côté féminin puisque trois joueuses phare ont décidé de claquer la porte suite à des différends avec la sélectionneuse Corinne Diacre.

Contactée par Benjamin Deceuninck sur le plateau de la Tribune, Émilie Ros a tenu à rebondir sur ces sujets. "On aura un comité exécutif historique parce que des décisions vont être prises au niveau de la direction et de la sélection. Ces joueuses ne veulent plus porter le maillot de l’équipe de France parce qu’elles étaient en danger de santé mentale, de confusion sportive et de problèmes de management. La sélectionneuse sera donc remise en question. Ce comité va traiter de sujets qui sont latents depuis longtemps, ils étaient dans toutes les bouches depuis des années et on savait qu’un jour ou l’autre ça allait sortir. Ce sera un jour historique pour le football français".

Avant de revenir sur le football féminin. "Les joueuses ont rappelé qu’elles doivent se battre beaucoup plus que les hommes et souhaitent plus de soutien de la part de la fédération, alors que la Coupe du monde aura lieu en juillet".