Pro Velo va quitter Ottignies pour emménager dans l’ancienne médiathèque de Louvain-la-Neuve

Jusqu’il y a peu, pour acheter un vélo ou faire faire une réparation, les cyclistes de Louvain-la-Neuve devaient se rendre à Ottignies, à Wavre ou à Mont-Saint-Guibert. Un comble, pour la ville des 24 heures vélo. En 2022, l’installation du vélociste Morning Cycles près du centre sportif du Blocry a comblé un vide. L’arrivée prochaine de Pro Velo devrait compléter le tableau. L’ASBL affirme qu’elle n’a pas l’intention de concurrencer les acteurs existants, mais de nouer des collaborations.

"Historiquement, Pro Velo a développé certaines activités de vente parce qu’il y a quelques années, il n’y avait personne sur le territoire qui vendait des vélos cargos ou des vélos pliants. Et c’était vraiment de manière très limitée avec quelques marques belges. Mais on n’a pas vocation à devenir un magasin de vélos. Nous sommes une ASBL de services qui vise à mettre les gens en selle et pas à leur mettre le vélo dont ils ont besoin entre les mains. On les redirige alors en fonction de leurs besoins."

Pro Velo continuera tout de même à vendre des vélos, "mais de façon ponctuelle, dans le cadre de certains projets et selon des formules validées par les vélocistes" avec qui l’ASBL est en discussion.