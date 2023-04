Pro League : Westerlo touche deux fois la latte et partage à Anderlecht, les Mauves éjectés des play-offs

Anderlecht et Westerlo ont partagé l’enjeu ce dimanche (0-0) dans un match qui a tardé à décoller mais dans laquelle les Campinois ont manqué de chance et se sont heurtés à un grand Verbruggen en fin de match. Avec ce partage, Anderlecht est neuvième et sort du top 8.

Avec la réception de Westerlo, Anderlecht fait face à un concurrent direct dans la course aux Europe Playoffs. Les Campinois comptent trois points d’avance sur les Mauves et s’ils pourraient se contenter d’un nul, ce sont pourtant eux qui se montrent les plus offensifs en début de match, en se créant notamment une belle occasion sur phase arrêtée à la 7e.

Il faut ensuite attendre la deuxième partie de la première période pour voir de nouvelles occasions. Fixelles tente sa chance depuis l’entrée du rectangle mais sa frappe enroulée passe un bon mètre à côté (31e). Verbruggen est ensuite mis à contribution sur une tête de Vaesen (46e).

Le début de deuxième mi-temps est à mettre à l’actif d’Anderlecht. Les Mauves se créent notamment une belle possibilité à l’heure de jeu mais Ashimeru se heurte à Bolat, qui sort bien dans ses pieds.

Vertonghen est ensuite à la réception d’un bon centre de la droite mais sa tête est stoppée par Bolat (71e).

La fin de match est un peu plus débridée mais les occasions sont peu nombreuses jusque dans les cinq dernières minutes du match où Westerlo passe à plusieurs reprises tout proche d’ouvrir la marque.

Westerlo passe tout proche d’un penalty pour une faute de main mais l’arbitre indique le bras est le long du corps. Sur le corner suivant, Van den Keybus a l’occasion d’offrir les trois points aux Campinois mais frappe sur Verbruggen. Une minute plus tard, Van Eenoo voit sa frappe s’écraser sur la latte.

A la 90e, Verbruggen réalise encore une magnifique parade pour sauver un point sur une frappe de Vetokele. Une minute plus tard, Nene Dorgeles touche à son tour la latte sur une belle reprise après un centre de la droite.

Anderlecht est tout proche du hold-up en toute fin de match mais la frappe déviée de Stroeykens passe à côté.

Westerlo est passé tout proche de faire la bonne opération dans la course aux Europe Plays-offs mais partage finalement à Anderlecht et l’écart reste de trois points entre les deux équipes. Avec ce partage, Anderlecht est éjecté du top 8 et des Europe Play-Offs à deux journées de la fin de la saison régulière.