Pro League : Volontaire mais imprécis, Charleroi concède un frustrant partage contre Courtrai

19 tirs à 6, 9 envois cadrés à 2, 1,77 expected goals à 0,22 et pourtant un score final de 1-1. Opposé à Courtrai dans un match qui puait le guêpier à plein nez, Charleroi a concédé un frustrant partage.

Frustrant parce qu’il prolonge la série difficile des Zèbres qui n’ont plus gagné depuis 19 décembre dernier. Frustrant également puisqu’au vu de la physionomie du match, les Carolos auraient pu (dû) revendiquer mieux.

Cueillis à froid par un but précoce de Rougeaux sur corner au quart d’heure, les hommes de d’Edward Still ont réagi rapidement pour remettre les pendules à l’heure et égaliser grâce à un but de Bayo, suite à une belle percée individuelle de Kayembé.