Pro League : victoires de l’OHL contre Courtrai, et de Zulte-Waregem face à Seraing dans cette première journée

Dans cette première journée de Jupiler Pro League, s’affrontaient ce samedi Courtrai et Louvain d’une part, et Zulte-Waregem et Seraing d’autre part. Les deux coups d’envois étaient sifflés à 18h15.

Dans le match opposant Courtrai à l’OHL, la première mi-temps s’est montrée assez stérile en occasions, et les équipes sont rentrées aux vestiaires à la pause sur un score nul et vierge.

Du côté de l’Elindus Arena à Waregem, le Essevee a dominé les débats contre Seraing, en proposant un jeu plus offensif mais sans trouver la faille non plus en première mi-temps, la faute à une bonne prestation du gardien Guillaume Dietsch. Le score est aussi de 0-0 à la pause, entre les 16 et 17e du classement de la saison passée.

C’est en seconde période que les deux matchs se sont emballés. Louvain a ouvert le score au stade des Eperons d’Or, par l’intermédiaire de Mathieu Maertens à la 72e minute, sur une passe décisive de Louis Patris. L’OHL a fait le break en toute fin de match, grâce à Musa Al-Taamari à la 93e. (Victoire 0-2 de Louvain)

A Waregem, le Gambien Alieu Fadera ouvrait la marque pour le Essevee à la 74e minute sur un corner, grâce à un assist de Jelle Vossen. En fin de partie, Borja Lopez doublait la mise à la 87e minute, à la réception d’un ballon de Nicolas Rommens. (Victoire 2-0 de Zulte-Waregem)

Cette première journée de championnat se poursuivra avec le déplacement de l'Union Saint-Gilloise à Saint-Trond à 20h45. Dimanche, le Club de Bruges entamera la défense de son titre contre Genk (13h30). L'Antwerp se rendra à Malines (16h00) et Anderlecht recevra Ostende (18h30). Le promu Westerlo ponctuera ces rencontres inaugurales en accueillant le Cercle de Bruges (21h00).