Pro League : une trop pâle équipe de Charleroi coince face à Ostende sous les huées du public local (1-3)

Ce qui aurait dû lancer Charleroi vers une victoire à domicile - devant un public toujours épars-, n’a pas porté ses fruits. Sur une approximation de timing de Loïc Bessilé, Ostende se lance dans un contre assassin. La passe en profondeur d’Atanga trouve Bätzner, lequel frappe hors d’atteinte de Koffi (66e, 1-2).

Les montées de Benbouali, Heymans, Tchatchoua et Mbenza ne changent rien. Malgré une frappe de Bessilé (73e), proche de rattraper sa bévue du deuxième but ostendais, les Carolos sont battus. D'autant plus qu'ils concèdent un but dans les arrêts de jeu via une contre-attaque concrétisée par N'Dicka. Quelques secondes auparavant, Stefan Knezevic aurait pu hériter d'un carton rouge. Auteur d'un coup sur une contre-attaque ostendaise, il échappe à la patrouille.

La patience des supporters carolos est entamée. Frustrés par les résultats (3 sur 9, victoire contre Eupen, défaites contre l’Union et Ostende), les supporters zébrés ont sifflé leurs propres joueurs. Une victoire à Seraing ramènerait du calme au Boulevard Zoé Drion.