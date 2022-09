Pro League : Un Standard convaincant enchaîne une 3e victoire consécutive et s’offre Saint-Trond

Cela faisait 509 jours que le Standard n’avait plus enchaîné trois victoires de suite en championnat. Une éternité pour les Rouches. Si le terrain de Saint-Trond est pourtant réputé compliqué pour s’imposer, les hommes de Ronny Deila se sont finalement imposés 1-2. Avec cette victoire, le Standard fait une belle opération au classement général.

Un déplacement à Saint-Trond ce n’est jamais facile. Pourtant les Rouches décident de jouer haut et veulent le ballon en début de match.

Mais c’est Saint-Trond qui se procure la première occasion de la rencontre sur corner. À la 8e, Leistner manque sa reprise, mais alerte la défense du standard. Cette occasion lance un peu le match des Canaris qui s’installent petit à petit dans la moitié de terrain des Rouches sans toutefois se montrer dangereux.

Il faut finalement attendre la 26e minute de jeu pour voir la plus belle occasion de ce début de rencontre. Et elle est à mettre du côté du Standard. La tête de Dewaele est sauvée par Schmidt sur sa ligne.

Cette occasion n’est qu’un début. Moins d’une minute plus tard sur un bon pressing du Standard, Amallah trouve Dragus qui pousse la balle au fond des filets. Cette fois le portier trudonnaire ne sait rien faire.

Le Standard est bien dans la rencontre et Saint-Trond ne parvient pas à déjouer la défense rouge (le coup franc de Brüls à la 34e passe à côté de la cage de Bodart).

Si Ngoy doit sortir sur blessure (il est remplacé pour Barrett), les hommes de Ronny Deila vont se donne de l’air et faire 0-2 via un auto but de Leistner. Ce double avantage permet aux Rouches de rentrer aux vestiaires le devoir à moitié accompli.

Il reste 45 minutes à Saint-Trond pour renverser la tendance. Mais ça manque de convictions, d’autant plus que le Standard se montre toujours dangereux, notamment via Dragus (49e).

Un petit coup de pouce va cependant aider les locaux qui héritent d’un penalty transformé à la 63e par Brüls. C’est 1-2 et tout peut encore se passer.

Saint-Trond y croit. Le Standard lui pousse et passe tout près du 1-3 mais Amallah trouve le poteau à la 74e. Les Rouches tiennent bon pour le moment.

La fin de match ne va rien changer malgré les possibilités de Saint-Trond (tir à la 93e notamment bien stoppé par Bodart). Le Standard s’impose et remporte une troisième victoire de suite en championnat. Les Rouches sont provisoirement 5e au général.