Pro League : un bijou de Lazare et un nouveau but de Vanzeir permettent à l’Union de battre La Gantoise

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée face à La Gantoise (2-0) ce mercredi dans le cadre de la 13e journée de Pro League. Une magnifique frappe de loin de Lazare après 12 minutes de jeu aura placé les Unionistes aux commandes. Vanzeir a ensuite tué le suspense à dix minutes de la fin en reprenant du plat du pied un centre au petit rectangle.

L’Union met la pression d’entrée sur La Gantoise et se crée les premières petites opportunités. Les Bruxellois prennent ensuite rapidement les commandes. A la 12e minute, Lazare envoie une lourde frappe des 20 mètres dans le plafond du but de Nardi après un joli crochet sur Kums à la suite d’une récupération haute suite à un bon pressing des Unionistes dans le camp des Gantois.

L’Union passe tout proche du 2-0 à dix minutes de la pause mais Vanzeir bien trouvé en retrait ne parvient pas à trouver le cadre.

La Gantoise entame mieux la deuxième mi-temps, notamment grâce à l’entrée de Julien De Sart qui amène un peu plus de diversité dans le jeu des Buffalos. Mais les choses se compliquent après 10 minutes et la deuxième carte jaune de Ngadeu qui retient Vanzeir qui filait au but.

Les Unionistes ont des opportunités en contre mais ne parviennent pas à trouver le cadre, à l’image de Teuma qui voit sa frappe s’envoler après un beau relais avec Nieuwkoop (66e).

L’Union règle la mire et plie le match à dix minutes de la fin. Lazare est trouvé sur le flanc droit et centre vers Vanzeir qui reprend en un temps au petit rectangle et trompe Nardi (82e).

Le score n’évoluera plus et grâce à sa victoire, l’Union reprend la troisième place en attendant le résultat du FC Bruges, Gand est sixième.