Pro League : un Anderlecht imprécis ne fait pas mieux qu’un partage à Louvain

OHL recevait Anderlecht dans le cadre de la 29e journée de Pro League. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score nul et vierge.

Alors que les tribunes louvanistes offrent une ovation au médaillé olympique Bart Swings, le match s’emballe rapidement et Van Crombrugge sauve déjà les Mauves après seulement deux minutes de jeu.

Deux minutes plus tard, le capitaine mauve est l’auteur d’une sublime parade réflexe pour repousser une tête puissante à bout portent d’Ozkacar. Une petite minute plus tard et dans la surface adverse, Sergio Gomez passe à quelques centimètres d’ouvrir le score mais son tir lointain s’écrase sur le poteau.