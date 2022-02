Pro League : Toujours en super forme, Malines écrase Ostende et Vanderhaeghe

Pour son retour à la tête du KV Ostende, Yves Vanderhaeghe a essuyé un revers 3-0 à Malines lors de la 27e journée de la Jupiler Pro League. Dans le même temps, Oud-Heverlee Louvain s'est imposé 3-2 contre le Cercle de Bruges.

Au classement, grâce à ce troisième succès consécutif, Malines conforte sa 7e place avec 42 points, à une longueur de la 5e place occupée par La Gantoise. OHL s'empare de la 8e place avec 36 unités, juste devant le Cercle, 35 points. De son côté, Ostende stagne au 14e rang avec 28 points et possède cinq longueurs d'avance sur la zone rouge.

Le match était fermé et le public n'a rien eu à se mettre sous la dent lors de la première demi-heure. Après quelques opportunités, le Kavé prenait finalement les commandes grâce au à la dixième réalisation de Kerim Mrabti (42e, 1-0). Malines doublait la mise en début de seconde période à la suite d'un corner. Le ballon atterrissait chez Marian Shved qui contrôlait avant d'envoyer une frappe croisée à la retourne (54e, 0-2).

Dix minutes, plus tard, pour sa 150e sous le maillot des Malinois, Rob Schoofs décochait une frappe magnifique de plus de 20 mètres qui venait se loger dans la lucarne des Kustboys avec l'aide du poteau (64e, 3-0).

A Den Dreef, le Cercle a quant à lui enchaîné un troisième match sans victoire en s'inclinant 3-2 contre OHL. Ce sont pourtant les Brugeois qui ouvraient le score par Rabbi Matondo peu après la demi-heure de jeu (32e, 0-1). Les Louvanistes égalisaient rapidement par Mathieu Maertens (40e, 1-1), avant que le Cercle ne reprenne l'avance quasiment dans la foulée via Ahoueke Denkey (43e, 1-2). Mené à la pause, Louvain renversait la situation en cinq minutes dans le second acte. D'abord par l'égalisation de Sory Kaba (63e, 2-2), puis par Mousa Al-Tamari qui marquait le but de la victoire pour les siens (68e, 3-2).