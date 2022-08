Pro League : Thibault Vlietinck et Federico Ricca quittent le Club de Bruges pour OHL

Très actif sur le marché des transferts avec pas moins de quatre arrivées majeures (Casper Nielsen, Ferran Jutgla, Cyle Larin et Bjorn Meijer) depuis le début du mercato, le Club de Bruges commence à dégraisser son noyau. Les triples champions en titre viennent d’annoncer le départ de deux joueurs qui n’entraient plus dans les plans du staff de Carl Hoefkens. Il s’agit de Thibault Vlietinck et de Federico Ricca qui viennent de s’engager avec Oud Heverlee Louvain.

Vlietinck, qui a signé un contrat jusqu’en 2026, n’arrivera pas en milieu inconnu car il était déjà prêté à OHL ces deux dernières saisons. Même s’il n’est jamais parvenu à s’imposer chez les Brugeois, le défenseur belge âgé de 24 ans a tout de même décroché deux titres de champion de Belgique avec les Blauw&Zwart. Mais faute de temps de jeu, il a tenté sa chance à Louvain où, depuis son arrivée à l’aube de la saison 2020-2021, il a disputé 35 rencontres.

A Den Dreef, Thibaut Vlietinck retrouvera un ancien équipier en la personne de Federico Ricca. Arrivée à Bruges en 2019, le défenseur uruguayen a joué 54 matchs mais il a petit à petit perdu sa place au sein de la défense brugeoise. Ricca s’est engagé en faveur des Louvanistes pour les trois prochaines saisons.