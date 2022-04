Pro League : Teuma heureux veut jouer le titre, Van Crombrugge déçu souligne le manque de concentration

L’Union Saint-Gilloise a bien démarré ces Champions Playoffs en s’imposant 3-1 face à Anderlecht. Un match qui permet aux hommes de Felice Mazzu de compter dix points d’avance sur son adversaire du soir qui va devoir mettre son bleu de travail pour les cinq derniers matches.

Ce dimanche soir, le discours de l’Union Saint-Gilloise et d’Anderlecht était bien différent au micro de Pierre Deprez. Teddy Teuma, fatigué voulait souligner l’intensité de la rencontre : "On est sur les rotules. C’était un match de très haute intensité avec deux bonnes équipes, mais on a montré une force de caractère et qu’on est prêt pour ces PO. On a fait un gros pressing, ce qui nous a permis d’ouvrir le score. On a concédé un but et puis on a remis ce pressing pour inscrire le 3e."

Malgré la fatigue, le capitaine unioniste était satisfait de la prestation de son équipe. Une prestation qui prouve que l’Union a bien sa place dans ce mini-championnat et même mieux :

On ne va pas se voiler la face, si on est dans ces Champions Playoffs, c’est pour le titre.

"On n’est pas là pour rien et on a prouvé à ceux qui disaient qu’on ne serait pas prêt pour ces PO qu’on est à notre place et à notre niveau. Si ça peut amener un peu plus de respect à notre équipe, je suis content. Et on ne va pas se voiler la face, si on est dans ces Champions Playoffs, c’est pour le titre, sinon on reste à la maison. On va jouer le titre et saisir notre chance. Et tant qu’on peut rêver, c’est que quelque chose est possible."