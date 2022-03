Pro League : tension entre Priske et Gheysens à la mi-temps, le coach menacé ?

Alors que l’Antwerp a eu du mal à s’imposer face au Beerschot ce dimanche lors de la 30e journée de Pro League, de vives tensions ont éclaté pendant la mi-temps entre Brian Priske et le président Gheysens.

Brian Priske s’est donné un peu d’air en remportant le derby face au Beerschot ce dimanche. Mais le poste de l’entraîneur danois semble de plus en plus menacé. Mené à la pause, Brian Priske a vu Paul Gheyssens et son fils, Michael, descendre dans le vestiaire à la mi-temps.

S’en est suivi un clash assez violent. Le Président de l’Antwerp a, d’après le Nieuwsblad eu des mots assez durs envers son entraîneur : "Il va voler dehors, je vous le dis, il va être viré".

Si Sven Jaecques, le CEO a bien tenté de calmer les esprits, Radja Nainggolan s’en est également mêlé et a défendu celui qui venait de remporter trois points précieux dans la course aux PO1. "Vous n’allez quand même pas le limoger après une telle victoire ?"

A la fin de la rencontre, Priske a évité les interviews du côté de la télé, mais s’est quand même présenté en conférence de presse. "Je suis uniquement concerné par mes joueurs, pas avec ce que le président, son fils et Sven Jaecques doivent décider."

Alors qu’il ne reste que quatre rencontres à disputer dans la phase classique, la rupture semble être proche entre l’entraîneur et le Président de l’Antwerp. Ce n’est pas le mieux à quelques jours de la rencontre face à Anderlecht.