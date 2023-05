Pro League : suivez Standard - Westerlo, la dernière chance des Liégeois ? (Direct audio et commenté 20H45)

Ce samedi soir, suite des Europe play-offs en Pro League. A 20H45, le Standard de Liège recevra le club de Westerlo dans le cadre de la troisième journée des PO2.

>> Suivez Standard - Westerlo en direct audio.

Les Liégeois ont entamé cette phase décisive du championnat avec un partage contre le CS Bruges (0-0) et avec une défaite contre La Gantoise (1-2). Le club campinois, de son côté, a chuté contre les Gantois (3-1) et face au Cercle (3-5). Au classement après deux journées, Gand (34 points) devance le Cercle (29), le Standard (29) et Westerlo (26).

Cette rencontre entre les Liégeois et le club flandrien est à suivre à partir de 20H45.