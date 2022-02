Pro League : suivez la rencontre entre Zulte Waregem et Anderlecht en direct (live audio et commenté à 20h45)

Suite de la 27e journée de championnat ce samedi avec le déplacement d’Anderlecht sur la pelouse de Zulte Waregem. Alors que la fin de saison approche, chaque point comptera dans l’emballage final.

En renouant avec la victoire la semaine passée face à Eupen après des défaites contre le Cercle et à l’Union, le Sporting d’Anderlecht a sauvé sa place dans le top 4. Avec deux petits points d’avance sur Charleroi, la marge est bien trop mince pour laisser tomber des plumes pour ne pas se faire coiffer sur la ligne.

En face, Zulte ne doit pas non plus traîner en route, au risque d’avoir une mauvaise surprise en fin de saison. Seizième au classement, l’équipe de Timmy Simons est sous la menace directe de Seraing, virtuellement barragiste.

Lors du match aller, le Sporting s’était imposé 3-2 grâce à un doublé de Refaelov et un but de Zirkzee. La rencontre est à suivre dès 20h45 en direct sur Vivacité et sur notre site.