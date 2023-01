Pro League : Standard-Malines, les Rouches veulent retrouver la victoire (direct audio et commenté 20h45)

Trois jours seulement après son partage contre Seraing, le Standard retrouve (déjà) le chemin des pelouses. Ce mardi soir, les Rouches accueillent en effet Malines pour le compte de la 21e journée de Pro League. L'objectif est simple, retrouver le chemin de la victoire pour ne pas laisser la concurrence revenir dans la course au Top 8.

Seul hic, les Liégeois ne parviennent décidément plus à gagner depuis quelques temps. Parce que si les hommes de Ronny Deila restent sur trois matches sans défaite, ils n'ont plus empoché les trois points en championnat depuis fin octobre et une victoire contre Zulte-Waregem.

Face à eux ce mardi, Malines, qui alterne le bon et le franchement mauvais depuis le début de saison. Outsiders auto-proclamés aux PO, les Malinois pataugent dans le ventre mou après un début de saison difficile. Ces dernières semaines, ils ont enchaîné un partage (1-1 contre le Cercle), une défaite (2-0 contre Zulte) et une victoire (2-1 contre Ostende), confirmant ainsi leur saison en mode montagnes russes.

Notons malgré tout que ces Malinois ont arraché une belle qualification pour les demi-finales de Coupe de Belgique, s'offrant Courtrai en quarts. Alors, le Standard va-t-il parvenir à tenir tête aux visiteurs ? La réponse en direct audio et en direct commenté ci-dessous.