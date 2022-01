Pro League : Standard - Malines, les Rouches enfin lancés ? (LIVE audio et commenté 18h30)

Le Standard semble amorcer un regain de forme depuis la trêve hivernale. En décrochant deux nuls face à Anderlecht et Bruges avant de gagner face à Eupen, les Liégeois ont rallumé une flamme chez les supporter. Il leur faut désormais confirmer afin de pouvoir regarder vers le haut (le top 8 est à six points), plutôt que vers le bas (Seraing, barragiste, est à six points). Si tout n'était pas parfait à Eupen, Luka Elsner a pu voir des motifs de satisfactions : le Standard a gardé ses filets inviolés pour la première fois depuis le 20 novembre dernier et la réception... d'Eupen. En face, Malines s'accroche au train du top 8 et peut toujours compter sur ses deux matchs de retard par rapport à la concurrence (les rencontres face à OHL et Genk sont en suspens vu l'épidémie de Covid-19).