Pro League – Standard : Luka Elsner : "C’est bien de gagner dans la difficulté"

45, c’est le nombre de jours qu’il a fallu attendre pour que le Standard renoue avec la victoire en championnat. En battant Eupen 0-2, les hommes de Luka Elsner se donnent un peu d’air au classement général. Mais rien n’est encore fait comme l’a signalé le coach à l’interview.

"Le sentiment est positif, mais je veux me projeter très vite vers la suite. Dans le contenu, il y a des choses qui m’ont dérangé, mais on gardera en tête la clean sheet et nos deux buts", commence par expliquer Luka Elsner au micro d’Eleven Pro League.

Si cette victoire fait du bien, le coach a cependant voulu souligner que le Standard n’était encore nulle part et qu’il fallait enchaîner.

Je suis déjà concentré sur Malines et je ne veux pas revivre les mêmes choses. On est encore au pied de la montagne. On manque encore parfois de gestion du match et on doit se mettre moins en difficulté. Mais ça fait partie de notre évolution. C’est bien ce 0-2, ça montre qu’on est présent et qu’on a du caractère et ça me plaît."