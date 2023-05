Pro League : « Si la direction du Standard veut garder Deila, il va falloir montrer qu’il y a de l’ambition »

Ronny Deila restera-t-il au Standard ? Alors que les rumeurs évoquent un gros intérêt du Club Bruges et que l’actuel coach du Standard n’a pas fermé la porte, que cela impliquerait-il vraiment pour les Rouches ? Auteurs d’une bonne saison malgré des Europe Play-offs ratés, les Liégeois ont gros à perdre s’ils devaient se résoudre à laisser partir Deila. C’est en tout cas l’avis de Benjamin Deceuninck dans l’Instalive de La Tribune.

"Il ne dit pas 'non je reste à tous les coups', c’est quand même quelque chose qu’il faut souligner. Moi j’ai l’impression qu’il n’est pas sûr de rester. Si la direction, 777 Partners, veut le garder, il va falloir montrer qu’il y a de l’ambition. Dans les transferts, de former un groupe plus costaud que celui actuel. Il y avait de bonnes choses mais ce n’était pas suffisant pour jouer le top 4, voir le top 6 pour l’année prochaine. Il va falloir étoffer le noyau dans lequel il reste beaucoup d’incertitudes. On se demande aussi, à par rapport au onze de base de Deila cette année, qui va rester. Je trouve qu’il reste beaucoup de questions pour le Standard de l’année prochaine. Il faudrait quand même qu’ils puissent continuer à avancer grâce à ce qui a été construit cette année, et pas de nouveau refaire un ou deux pas en arrière. Sinon ce serait encore du temps de perdu. Ces fameuses années de transition, à un moment donné ce n’est plus de la transition. On s’installe dans un ventre mou de classement et ce n’est pas bon pour les grands clubs belges qui ont d’autres ambitions que ça."

Ronny Deila est l’un des gros points positifs de la saison des Rouches, son départ serait un sacré coup dur pour le club liégeois : "Oui ce serait un gros coup dur et puis les joueurs qui restent devraient de nouveau s’habituer à un nouvel entraîneur. Avec la même philosophie, ou pas. J’imagine que toutes ces questions-là, la direction se les pose. Ça va être capital d’offrir une réponse cohérente à par rapport à tout ce qui a été mis en place cette année. Il y a les bonnes personnes dans la direction du Standard qui sont conscientes de tout ça. Mais on ne maîtrise pas tout non plus quand on est à la tête d’un club de foot. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer au Standard l’année prochaine. Je suis un peu inquiet pour les supporters qui se sont montrés assez patients cette année. Je trouve qu’il faudrait récompenser ça aussi par une vraie volonté d’afficher de nouvelles ambitions. On sait que ce sera le top 6 mais il va falloir le montrer dès le mercato."