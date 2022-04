Pro League, Seraing-RWDM : qui sera en D1A la saison prochaine ? (Direct audio et commenté 20H45)

Ce samedi soir, on saura qui de Seraing ou du RWDM évoluera en D1A, et donc aussi en D1B, la saison prochaine. Les Métallos recevront les Bruxellois (20H45) après être allés s'imposer 0-1 à Molenbeek samedi dernier en barrages aller.

>> Suivez Seraing-RWDM en direct audio.

"Nous nous sentons très bien. Nous avons toutes les raisons d'être sereins et confiants. Avec un but d'avance, on est légèrement devant. Je regrette que l'écart ne soit pas plus important. Rien n'est fait, nous avons l'intention d'être encore meilleurs que lors de la rencontre aller. On ne va pas laisser l'initiative au RWDM, pas question de subir et de lui laisser penser qu'il y a de la place. On va aborder le match comme si c'était 0-0 et le jouer pour le gagner. Il faut avoir conscience des points forts de notre adversaire tout en restant focus", a précisé Jean-Louis Garcia, entraineur de Seraing, en conférence de presse.

"Nous croyons toujours que nous pouvons arracher cette montée en D1A. L'idéal serait de marquer rapidement pour leur mettre pression mais cela ne se passe pas toujours comme on veut. Il faudra être intelligent et jouer vers l'avant, comme nous le faisons lors de chaque match", a de son côté avancé Vincent Euvrard, son homologue du RWDM.