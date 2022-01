Ce samedi soir, Seraing se déplaçait sur la pelouse de Saint-Trond pour le compte de la 23e journée de Pro League, le championnat belge de football. Les Sérésiens se sont inclinés 3-1, enchainant un septième revers consécutif dans notre compétition. Dans le même temps, le Beerschot, lanterne rouge, a pris le meilleur face à OHL sur le même score.

Le début de match n'a pas été marqué par des occasions franches. Mikautadze s'est offert la première possibilité en rentrant depuis le flanc droit sur son pied gauche, mais sa frappe est passée à droite du but de Schmidt (35e).

Saint-Trond a fait preuve d'efficacité en convertissant sa première frappe au but. Reitz a mis Hayashi sur orbite d'une passe en profondeur de l'extérieur du pied et le Japonais s'est fait une joie de glisser le ballon entre les jambes du portier sérésien (1-0, 40e). Seraing a néanmoins répondu avant le repos grâce à Nadrani, à la réception d'un centre à ras de terre de Cachbach qui avait dédoublé derrière Maziz sur la gauche de la surface trudonnaire (1-1, 44e). En déséquilibre, Schmidt n'a pu empêcher le ballon de terminer sa course au fond des filets.