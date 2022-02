Pro League : Seraing frustré par 10 anversois dans les arrêts de jeu

Soirée frustrante pour Seraing ce vendredi soir après la défaite 0-1 subie face à l’Antwerp. Débordés de toute part en première période, les Métallos étaient parvenus à garder miraculeusement leur cage inviolée au bout des 45 premières minutes.

Progressivement mieux dans le match et capables de se procurer quelques opportunités via des frappes à distance, ils ont vu la rencontre basculer en leur faveur à la 62e lorsque Samatta a vu l’arbitre recevoir une carte rouge plutôt sévère.

A onze contre dix, les Sérésiens se sont mis à y croire et ont même failli récolter les trois points. Les Métallos ont en effet réclamé un penalty pour une faute de Dessoleil dans le rectangle. Une requête qui n’a finalement pas été accueillie par l’arbitre malgré le recours au VAR (83e).

Une première douche froide qui en a précédé une seconde. Une phase arrêtée anversoise a en effet permis à Almeida de frapper vers le but, de trouver une série de déviations et de finalement déboucher sur un but contre son camp du gardien Dietsch à la 92e minute.

Battu par l’Union la semaine dernière, l’Antwerp (53 pas) retrouve donc la victoire et consolide sa deuxième place. Seraing reste quant à lui 17e avec 23 points, 3 de moins que Zulte Waregem