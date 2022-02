Pro League : Sans Vanzeir et Undav, l’Union partage face à Eupen

L’Union avait l’occasion de mettre la pression sur Bruges et l’Antwerp qui s’affrontent ce dimanche. Mais sans Vanzeir et Undav, l’Union a eu du mal et ne prend finalement qu’un point face à un faible Eupen.

C’est sans ses deux attaquants vedettes que l’Union recevait Eupen pour la 29e journée de Pro League. A charge pour Millan et Lapoussin, soutenu par Lazare Amani et Mitoma d’alimenter le marquoir.

Et l’Union décide dès le début de la rencontre de presser haut son adversaire du jour afin d’alimenter le compteur buts rapidement.

En vain, Eupen tient bon en première période malgré les différentes tentatives des hommes de Felice Mazzu (7e bicyclette contrée de Millan, 20e frappe de Mitoma, 28e Lazare frappe à côté du but et coup France de Nielsen à la 37e). En face, Anthony Moris passe une après-midi tranquille. C’est 0-0 à la mi-temps.

La deuxième période recommence comme la première. Eupen subit les assauts de l’Union qui ne trouve pas le chemin du but, comme ce gros raté de Nieuwkoop à la 65e. Mais Eupen tient bon une nouvelle fois et prend un bon point au Parc Duden.

Avec match nul, l’Union fait cependant un grand pas vers la qualification pour les PO1, mais peut voir revenir Bruges et l’Antwerp qui s’affrontent ce dimanche à 13h30.