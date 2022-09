Pro League : Saint-Trond - Standard, 0-1, Dragus ouvre le score (Live radio et commenté)

Ronny Deila se déplace sur le terrain synthétique de Saint-Trond avec le Standard pour la 8e journée de Pro League. Les Rouches peuvent-ils signer une troisième victoire de suite, ce qui n’a pas été réalisé la saison passée ?

18 avril 2021. C’est la date de la dernière série de trois victoires de suite du Standard en championnat. Soit 508 jours ou 1 an, quatre mois et vingt jours. Autrement dit, une éternité.

Pour réaliser ce résultat, les hommes de Ronny Deila auront fort à faire face à Saint-Trond qui réalise un bon début de saison et qui compte le même nombre de points que le Standard. Il faudra réussir à marquer sur le toujours compliqué terrain synthétique des Canaris. D’autant plus que la défense de Saint-Trond est une des plus imperméable de la Pro League. Avec seulement six buts encaissés, Saint-Trond présente la deuxième défense du championnat.

Pour cela, le Standard pourra compter sur des joueurs arrivés en fin de mercato pour donner de nouvelles solutions à Ronny Deila. Reste à savoir si cela donnera quelque chose au niveau du résultat. Réponse en fin de soirée.