Pro League : Retour aux sources pour Yves Vanderhaeghe, nouveau coach d’Ostende

Limogé du Cercle de Bruges fin novembre, Yves Vanderhaeghe retourne entraîner Ostende. Un club où il a connu ses meilleurs moments.

"Yves Vanderhaeghe sera le nouvel entraîneur-chef du KV Oostende avec effet immédiat. Il dirigera son premier entraînement cet après-midi et sera sur le banc contre le KV Mechelen demain", explique le KVO sur son site Internet.

Et d’ajouter : "Yves connaît la compétition, le club et est un bon entraîneur et gestionnaire de personnel qui peut tirer le meilleur parti des joueurs."

C’est donc un retour aux sources pour Vanderhaeghe. L’ancien joueur d’Anderlecht a entraîné les côtiers entre 2015 et 2017 et avait mené le club à la finale de la coupe et à sa toute première campagne européenne contre Marseille.

Yves Vanderhaeghe a signé un contrat jusqu’à la fin de cette saison. "La continuité au sein d’un club est importante et c’est pourquoi le staff actuel restera à bord, Markus Pflanz redeviendra assistant, même s’il n’est pas exclu qu’Yves amène également un assistant avec lui sur le long terme. Nous ne voulons pas non plus changer d’entraîneur tous les six mois, nous allons donc faire évoluer la situation après la saison et, si nécessaire, continuer avec Yves comme entraîneur", conclut le communiqué.