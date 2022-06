Pro League : Raphael Holzhauser signe pour deux ans à Oud-Heverlee Louvain

Raphael Holzhauser s'est engagé pour deux ans avec Oud-Heverlee Louvain, a annoncé vendredi le club de Jupiler Pro League. Le milieu offensif autrichien arrive en provenance du Beerschot, relégué en 1B la saison prochaine.

Holzhauser, 29 ans, évoluait au Beerschot depuis 2019. Il avait contribué au retour du club parmi l'élite puis à l'excellente saison des Anversois en tant que promus. Ses prestations lui avaient d'ailleurs valu de se classer deuxième au Soulier d'Or 2020, seulement devancé par Lior Refaelov. Cette saison a été plus compliquée pour l'Autrichien, auteur de 3 buts et 7 assists en 30 matchs, qui n'a pu aider le Beerschot à éviter la lanterne rouge et la relégation. Il termine son aventure chez les 'Rats' avec 27 buts et 32 passes décisives en 98 rencontres.