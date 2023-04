Et à la fin, il n’en restera qu’un. Alors qu’on pensait que le Standard n’avait plus trop son mot à dire, le partage du Club Bruges face à Westerlo et de la Gantoise face à Malines lors de la 33e journée permettent aux Rouches d’avoir encore une lueur d’espoir de se qualifier pour les Champions Play-offs.

Pour cela, il faudra déjà s’imposer à Louvain et espérer que Bruges et Gand ne fassent pas mieux qu’un partage. Ça tombe bien pour les hommes de Ronny Deila, Bruges reçoit Eupen qui joue sa survie et pourrait aider le Standard. Gand a plus de chance en recevant Ostende qui est déjà condamné à la relégation et qui a donc le match le plus abordable dans son objectif de qualifications aux PO1.

Le souci pour les hommes de Vanhaezebrouck, c’est le match retour en Conference League où Gand se déplace à West Ham et pourrait laisser des traces physiquement. Car Gand peut encore se qualifier pour les demi-finales et voudra jouer le coup à fond.