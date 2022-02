Pro League : Pas de forfait pour Malines, le match à Louvain doit être joué

Dans un communiqué publié sur son site, OHL explique "prendre note" de cette décision et "envisagera toutes autres actions dans les prochains jours".

Quelques jours après cette affaire, la Pro League adaptait son protocole. Désormais, les clubs doivent envoyer une liste de trois gardiens à la Pro League et si deux d'entre eux sont testés positifs, le club pourra demander un report de sa rencontre. L'un des deux doit être le gardien titulaire ou le gardien ayant joué le dernier match du club en question. Le club peut aussi demander un report à partir du moment où sept joueurs sont testés positifs. Sept joueurs qui doivent simplement être affiliés au club - peu importe s'ils sont dans le noyau A ou B - et non plus avoir disputé 30% des rencontres de la saison.