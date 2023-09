Pro League : Oud-Heverlee Louvain s'impose à Malines dans un match un peu fou

Oud-Heverlee Louvain a enchaîné une troisième rencontre de suite sans défaite en s'imposant 1-2 sur le terrain de Malines pour la 8e journée de Pro League samedi.

OHL a pris les Malinois à froid en ouvrant le score après seulement 78 secondes. Après une perte de balle malinoise dans le coeur du jeu, Brandon Nsingi a mis Jon Thorsteinsson sur orbite et l'Islandais n'a laissé aucune chance à Gaetan Coucke (2e, 0-1). La rencontre s'est emballée suite à ce but rapide et Lion Lauberbach a cru égaliser mais sa tête a été sauvée sur la ligne par Siebe Schrijvers (9e). Sur le contre, Thorsteinsson a eu le 0-2 au bout du pied mais a été arrêté fautivement par Sandy Walsh. Nathan Verboomen n'a d'abord pas accordé de penalty avant de revenir sur sa décision après l'intervention du VAR. Thorsteinsson a voulu se faire justice lui-même mais Coucke s'est bien détendu (15e).

La rencontre a été très ouverte et les Louvanistes ont doublé la mise à quelques secondes du repos cette fois. Après un effort en solitaire de Nsingi, Youssef Maziz a bien suivi un ballon mal repoussé par Coucke pour faire le break (45e+7, 0-2). Malines a réagi après seulement 30 secondes en seconde période. Après un ballon mal dégagé par la défense louvaniste, Patrick Pflücke a trompé Maxence Prévot d'une frappe en un temps (46e, 1-2). Le 'KaVé' a alors fait le forcing pour égaliser mais a laissé des espaces dans son dos. Thorsteinsson a cru mettre OHL à l'abri mais son but a été annulé après une intervention du VAR (83e). Une décision sans conséquence pour OHL qui aligne un troisième match consécutif sans défaite et remonte à la 12e place du classement, hors de la zone rouge, avec 9 points. Malines reste 8e avec 10 points.